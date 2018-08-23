taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
Dolar
6.0251
Euro
6.9672
Altın
1192.265
Borsa
90185.99

Avustralya'da Başbakan değişebilir: Bakanlar desteği çekti

İçişleri eski Bakanı Peter Dutton'a destek veren bakanlar Başbakan'a karşı cephe aldı.

AA | 23.08.2018 - 07:44..
  1. Haberler
  2. Dünya

qwd

Başbakan Turnbull’a karşı harekete geçen muhaliflerin parti içi oylamayı kazanmaları durumunda, Peter Dutton Avustralya’nın yeni başbakanı olarak görevi Turnbull’dan devralmış olacak.

İLK OYLAMAYI TURNBULL KAZANDI

Avustralya’da iktidarda bulunan Liberal Parti-Ulusal Parti koalisyon hükümetindeki, göçmen alımı, enerji politikaları ve Queensland eyaletindeki ara seçimlerin kaybedilmesi yüzünden, eski İçişleri Bakanı Peter Dutton liderliğinde patlak veren isyan hükümet krizine dönüştü.

Sonuca saygı duyacağını ve görevinden istifa ettiğini açıklayan Dutton, iki günlük aradan sonra yaptığı görüşmeler sonrasında Maliye, Sağlık, Vatandaşlık, Ticaret, Adalet ve İletişim bakanlarının desteğini açıklaması üzerine yeniden parti içi oylama istedi.

Liberal Parti liderliğine dolayısı ile de başbakanlığa adaylığını koyan Peter Dutton ve Başbakan Malcolm Turnbull arasında iki gün önce yapılan parti içi çekişmeden 35'e karşı 48 oyla galip çıkan Turnbull başbakanlığını korumuştu.

İlk oylamada olduğu gibi Turnbull’un kazanması durumunda ise koalisyon hükümetindeki iç karışıklıkların devam edeceği ve gelecek yıl mayıs ayından önce yapılması gereken seçimlerin Kasım 2018’e çekilebileceği iddia ediliyor.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez

Cumhurbaşkanlığı: ABD'nin talepleri kabul edilemez

106
Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

Türkiye'ye en az dövizi Rus turistler bırakıyor

82
Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor

Ziynet Sali: Güçleri Türkiye'ye yetmiyor

49
Bayram tatili kan gölüne döndü

Bayram tatili kan gölüne döndü

30
İHH ile Tunus’ta ikinci gün

İHH ile Tunus’ta ikinci gün

0
Boğulan asteğmenin cesedine ulaşıldı

Boğulan asteğmenin cesedine ulaşıldı

8
Financial Times: Türkiye ve AB arasındaki buzlar eriyor

Financial Times: Türkiye ve AB arasındaki buzlar eriyor

11
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM