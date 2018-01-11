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Avustralya'da direğe çivilenmiş ölü koala bulundu

Avustralya'da bir direk üzerinde bulunan ölü koalanın olduğu yere inşaat vidalarıyla çakılması tepkiye neden oldu.

Haber Merkezi | 11.01.2018 - 10:45..
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Avustralya'nın Queensland eyealetinde bir direğin üzerinde kendine özgü sarılışıyla durduğu sanılan koalanın direğe vidalarla tutturulduğu görüldü.

İNŞAAT VİDALARI İLE DİREĞE ÇAKILDI

Eyaletin koala kurtarma ekibi tarafından Facebook'ta fotoğrafı paylaşılarak açıklama yapıldı. Açıklamada "Bu zavallı koala inşaat vidaları ile direğe vidalanmış" diyen ekip koalanın ölü olduğunu ancak ölümün vidalanma sebebiyle gerçekleşip gerçekleşmediğinin bilinmediğini belirtti.

Avustralya'da direğe çivilenmiş ölü koala bulundu

ÜLKENİN SEMBOLÜ TEHDİT ALTINDA

Avustralya'nın sembolü olan koalalar sıkça telef ediliyor. Git gide doğal ortamlarını kaybeden koalalar, ateşli silahlarla hedef alındıkları gibi ezilerek de öldürülüyorlar. Ancak yetkililer bu tür bir olayın ilk kez olduğunu belirtiyor.

Sosyal medyada olaya tepki gösteren Avustralyalılar, durumun hastalıklı olduğunu söylüyor.

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