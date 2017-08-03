Avustralya’da küçük uçak düştü: 2 yaralı

Avustralya’nın Melbourne kentinde pilot eğitimi sırasında düşen uçakta 2 kişi yaralandı.

BOŞ BİR ARAZİYE DÜŞTÜ

Sivil Havacılık ve Güvenlik Otoritesi (CASA) tarafından yapılan açıklamada, Melbourne'nin güney doğusundaki Clyde North semti yakınlarında, pilot yetiştirme eğitimi sırasında iki koltuklu küçük bir uçağın henüz belirlenemeyen nedenle boş bir araziye düştüğü duyuruldu.

SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Olayda eğitmen ve öğrencisinin ağır yaralandığı belirtilirken Bristell ultralight tipi iki koltuklu uçağın eğitmen pilotunun düşmeden önce imdat çağrısında bulunduğu aktarıldı. Kazaya ilişkin yapılacak soruşturma devam ediyor.