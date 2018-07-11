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Avustralya'da ölümden son anda kurtuluş

Avusturalya'nın Sidney kentinde bir tren hattına sarhoş bir adam düştü. Perondan raylara düşen adam ölümden kıl payı kurtuldu.

Haber Merkezi | 11.07.2018 - 08:16..
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Avustralya'nın Sidney kentinde mucize gibi bir kurtuluş gerçekleşti. Banliyö tren hattında tren bekleyen sarhoş bir adam, bir ara dengesini kaybederek tren raylarına düştü. O sırada tren henüz ortada yoktu ancak perone gelme süresine çok az bir süre kalmıştı.

Avustralya'da ölümden son anda kurtuluş

PERONDAKİ YOLCU TARAFINDAN KURTARILDI

O sırada perone gelen bir yolcu, adamı raylarda gördü, hemen koşarak yanına giden adam, raylardaki sarhoşu kurtarmaya çalıştı. Tam o sırada tren perona girdi. Sinyalizasyon sistemi nedeniyle tehlikeyi farkeden banliyö treni yavaşladı, o ara sarhoş adam raylardan çıkartılırken, ölümden son anda kurtarıldı.

Tren raylarına düşen sarhoş adam son anda kurtarıldı - VİDEO

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