Avustralya'da ölümden son anda kurtuluş

Avustralya'nın Sidney kentinde mucize gibi bir kurtuluş gerçekleşti. Banliyö tren hattında tren bekleyen sarhoş bir adam, bir ara dengesini kaybederek tren raylarına düştü. O sırada tren henüz ortada yoktu ancak perone gelme süresine çok az bir süre kalmıştı.

PERONDAKİ YOLCU TARAFINDAN KURTARILDI

O sırada perone gelen bir yolcu, adamı raylarda gördü, hemen koşarak yanına giden adam, raylardaki sarhoşu kurtarmaya çalıştı. Tam o sırada tren perona girdi. Sinyalizasyon sistemi nedeniyle tehlikeyi farkeden banliyö treni yavaşladı, o ara sarhoş adam raylardan çıkartılırken, ölümden son anda kurtarıldı.

Tren raylarına düşen sarhoş adam son anda kurtarıldı - VİDEO