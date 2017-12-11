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Avustralya'da teröre karşı hoparlörlü önlem

Avustralya'nın Melbourne kentindeki ana caddeler, muhtemel terör saldırılarında halkı uyarmak için hoparlör sistemleri ile donatıldı.

AA | 11.12.2017 - 14:50..
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Victoria Eyalet hükümeti, Melbourne kent merkezinde olası terör saldırılarına karşı halkın can güvenliğini sağlamak için alınan yeni güvenlik önlemlerini açıkladı.

Avustralya'da teröre karşı hoparlörlü önlem

UĞRAK YERLERE YERLEŞTİRİLDİ

Yeni uygulama kapsamında, başta yerli ve yabancı turistlerin uğrak yerlerinden olan Federasyon Meydanı, Flinders Caddesi ve alışveriş merkezilerinin bulunduğu Bourke Caddesi olmak üzere kentin kalabalık caddelerine 65 adet sesli uyarı sistemi ve 31 adet yeni güvenlik kamerası yerleştirildi.

Avustralya'da teröre karşı hoparlörlü önlem

Sadece bir bölgeye veya kent geneline uyarı anonsu yapılacak şekilde dizayn edildiği belirtilen hoparlörlerden yapılacak uyarılarla halkın güvenli yerlere yönlendirilmesinin amaçlandığı bildirildi.

Avustralya'da teröre karşı hoparlörlü önlem

Victoria Polis Bakanı Lisa Neville, sesli uyarı sistemlerinin acil bir durumda insanların nasıl davranmaları gerektiği ve güvenliklerini nasıl sağlayacakları konusunda yardımcı olacağını söyledi.

DENEME ANONSU YAPILACAK

Deneme amaçlı ilk anonsun yılbaşı öncesinde 28 Aralık'ta yapılacağını ifade eden Bakan Neville, amaçlarının panik yaratmak değil halkı bilinçlendirmek olduğunu kaydetti. Dünyanın farklı ülkelerinde yaşanan araçlı terör saldırılarının artması üzerine haziranda, Melbourne kent merkezindeki bazı cadde, alışveriş merkezleri ve meydanların girişi beton bloklarla çevrilmişti.

Avustralya'da teröre karşı hoparlörlü önlem

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