Avustralya'da geçtiğimiz yıl bir tren istasyonunda akılalmaz bir olay yaşandı. Trenin gelmesini bekleyen iki sevgili, sakin bir şekilde otururken bir anda tartışmaya başladı.

Avustralyalı genç sevgilisini trenin altına itmek istedi

İTİŞMEYE BAŞLADILAR

Tartışma giderek büyüdü ve sevgililer itişmeye başladı. 19 Yaşındaki genç, trenin geldiğini görerek sevgilisini trenin geldiği raylara doğru itmek istedi. Karşı taraf direnince de genç başarısız oldu.

DAVASI SÜRÜYOR

Yaşanan tartışma sonrası yakalanan gencin davası hala sürüyor. Aylardır hapise bulunan kişinin davası bugünlerde netlik kazanacak.