Avusturya Cumhurbaşkanı Bellen'den Almanya’ya suçlama

Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin (BND) ülkesinde 1999-2006 yılları arasında çeşitli kurum ve şahıslara yönelik casusluk yaptığına ilişkin iddiaların aydınlatılması gerektiğini vurgulayarak, "Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez." dedi.

ALMAN HÜKÜMETİNE ÇAĞRI

AA'nın haberine göre Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen, Alman Federal İstihbarat Servisinin Avusturya’da casusluk faaliyeti yürüttüğüne ilişkin basında yer alan haberlere ilişkin, Başbakan Sebastian Kurz ile düzenlediği basın toplantısında, iddiaların aydınlatılması için Alman hükümetine çağrıda bulundu.

Van der Bellen, Avrupa Birliği (AB) içinde dost ülkelerin birbirleri hakkında casusluk yapmasının ilişkileri zayıflatmasının yanı sıra karşılıklı güveni azaltacağını kaydetti.

"NE ZAMANA KADAR DEVAM ETTİ"

"Dost devletler arasında casusluk, olağandışı, arzu edilmeyen ve aynı zamanda kabul edilemez" ifadesini kullanan Van der Bellen, Alman hükümetinin bazı soruları büyük bir şeffaflık içinde yanıtlaması gerektiğini vurguladı. Van der Bellen, bu ülkeye ait istihbaratın 1999-2006 yılları arasında 2 bin kurum ve şahsa ait telefon, elektronik posta gibi çeşitli iletişim unsurlarını izlediğine ilişkin iddiaların doğu olup olmadığının, eğer gerçekse yapılan casusluğun kapsamı ile devam edip etmediğinin açıklanması gerektiğini söyledi.