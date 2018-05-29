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Avusturya mültecilere yardımı kıstı

Avusturya Başbakanı Kurz, hükümetin sosyal yardımlar ile ilgili yeni planını açıkladı. Buna göre, Avusturya'da Almanca bilmeyen mülteciler dahil yabancılar, devletten artık daha az yardım alacak.

Haber Merkezi | 29.05.2018 - 12:28..
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Avusturya'da devletin verdiği sosyal yardımları almak yabancılar için zorlaşacak. Yeni plana göre Almanca bilmeyen mülteciler dahil bütün yabancılar Avusturya devletinden daha düşük miktarlarda yardım alacak. Ancak bunun için de bir sınır getirildi.

Yabancılar devletten sosyal yardım alabilmek için beş sene beklemek zorundalar.

ALMANCA ŞARTI

Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz'un pazartesi günü bir basın toplantısında açıkladığı yeni plana göre Almanca bilmek, yardımlar için temel unsur haline gelecek. Kurz, "Uygulayacağımız temel kurala göre Almanca, devletin verdiği tam sosyal yardımı almak için ana unsur olacak. Bu demek oluyor ki yetersiz dil bilgisi olanlar sosyal yardımların hepsini alamayacak" dedi.

Avusturya devletinin düşük gelirli bireylere verdiği sosyal yardım miktarı aylık 863 euro. Kurz'un ortaya koyduğu yeni plana göre devletin verdiği sosyal yardım 863 euro olarak kalırken, bunu ancak Avusturyalılar ile Almanca dil bilgisini sınavla kanıtlayabilen yabancılar alabilecek. Almanca bilmeyen yabancılar ise 563 euro alabilecek.

AB-AVUSTURYA GERİLİMİ

Avusturya'nın da dahil olduğu Avrupa Birliği'nin (AB) dolaşım serbestisi kuralına göre üye devletler bütün AB vatandaşlarına kendi vatandaşlarıyla eşit davranmak zorunda.

Kurz'un açıkladığı yeni planda ise bütün yabancıların ilk beş sene içerisinde devletten yardım talep edemeyeceği belirtiliyor. Bu durum Avusturya ile AB arasında bir çatışma konusu yaratabilir.

 

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