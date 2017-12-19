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Avusturya’da aşırı sağ koalisyon hükümeti görevde

Avusturya Halk Partisi Genel Başkanı Sebastian Kurz ve aşırı sağcı Özgürlük Partisi lideri Heinz Christian Strache'nin kurdukları koalisyon hükümeti göreve başladı.

İHA | 19.12.2017 - 06:52..
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Avusturya Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in onayıyla yeni hükümet bugün göreve başladı. ÖVP Genel Başkanı Sebastian Kurz Başbakan, FPÖ Genel Başkanı Heinz Christian Strache ise Başbakan Yardımcısı oldu.

8 BAKANLIK KURZ'UN PARTİSİNDE

Aşırı sağcı hükümetin büyük ortağı ÖVP 8 bakanlığı devraldı. Parti Genel Başkanı Kurz Başbakan olurken, Hartwig Löger Maliye Bakanı, Margarete Schramböck Ticaret ve Teknoloji Bakanı, Josef Moser Adalet Bakanı, Heinz Famann Eğitim Bakanı, Elisabeth Köstinger Çevre ve Tarım Bakanı, Juliane Bogner-Strau Kadın, Aile ve Gençlik Bakanı, Başbakanlığa bağlı olacak Hubert Fuchs ise AB, Kültür ve Basından sorumlu Devlet Bakanı oldu.

Avusturya’da aşırı sağ koalisyon hükümeti görevde

Yeni kurulan aşırı sağcı hükümette FPÖ’nün bakanları ise şöyle:

“HC Strache Şansölye Yardımcısı olacak ve ayrıca personel ve spor (muhtemelen turizm de) konularını üstlenecek. FPÖ Genel Sekreteri Herbert Kickl İçişleri Bakanı, Ortadoğu uzmanı Karin Kneissl Dışişleri Bakanı, Meclis Üçüncü Başkanı Norbert Hofer Altyapı Bakanı oldu. FPÖ Steiermark Eyalet Teşkilat Başkanı Mario Kunasek Savunma Bakanı, şirket danışmanı Beate Hartinger Sosyal İşler Bakanı, Milletvekili ve vergi müşaviri Hubert Fuchs ise Maliye Bakanlığında Devlet Sekreteri oldu.”

Başbakan Sebastian Kurz, yeni hükümetin tamamen Avrupa Birliği (AB) yanlısı bir programa sahip olduğunu, Cumhurbaşkanı Van der Bellen’in özellikle bu konuda kendilerine uyarılarda bulunduğunu anımsatarak, her iki partinin AB yanlısı olduğunu ve birliğin aldığı kararları destekleyeceğini vurguladı.

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