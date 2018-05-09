Avusturya’da camiye tehdit mektubu

Avusturya İslam Cemaati Yukarı Avusturya Bölge Başkanı Murat Başer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, önceki gün Linz’de bulunan merkezlerine çirkin ifadelerin yanı sıra tehdit mesajının yer aldığı bir mektubun bırakıldığını belirtti.

HER HAFTA BİR CAMİ HAVAYA UÇURULACAK TEHDİDİ

Başer, her hafta bir caminin havaya uçurulacağı tehdidinin bulunduğu mektuba ilişkin emniyet güçlerini bilgilendirdiklerini, Anayasayı Koruma Teşkilatı Terörle Mücadele Biriminin inceleme başlattığını ifade etti.

Tehdit mektubuna ilişkin polisten edindiği bilgileri de paylaşan Başer, emniyet güçlerinin konunun hassasiyetine işaret ettiğini, yazı analizi sonucunda failin 50 yaş üstünde bir Avusturyalı olduğunu ve "Nazi" görüşüne sahip bir kişi olabileceği bilgisini hem kendileriyle hem de ulusal medya kuruluşlarıyla paylaştığını anlattı.

Başer, Türkiye’nin Salzburg Başkonsolosu Berkan Pazarcı’nın konuya ilişkin kendilerinden bilgi aldığını ve yetkililerle görüşerek olayla yakından ilgilendiğini dile getirdi.

CAMİLERE DİKKATLİ OLUN UYARISI YAPILDI

Tehdidin hafife alınamayacağını vurgulayan Başer, Yukarı Avusturya eyaletindeki yaklaşık 45 cami başkanıyla irtibata geçilerek daha dikkatli olunması yönünde uyarılarda bulunduğunu kaydetti.

Başer, özellikle son bir yıldır kurumlarına yönelik hem bazı medya kuruluşlarının hem de kimi siyasetçilerin ırkçı ve İslam karşıtı açıklamalarının bu saldırıyı tetiklediği kanaatinde olduğunu belirterek "Medya ve siyasilerin yaptığı İslamofobik açıklamaların toplumu kutuplaştırarak kin ve nefret söyleminin nasıl yaygınlaştırıldığını bizatihi tecrübe etmiş olduk.” değerlendirmesinde bulundu.