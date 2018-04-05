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Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığı

Başbakan Kurz, başörtüsünün anaokulu ve ilkokullarda yasaklanması için sorumlu bakanlıklara talimat verdiğini açıkladı

AA | 05.04.2018 - 09:02..
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Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması ilişkin yasal düzenleme için ilgili bakanlıklarına talimat verdiğini söyledi.

Avusturya'da okullarda başörtüsü yasağı hazırlığı

"ANAOKUL VE İLKOKULDA BAŞÖRTÜSÜNÜN YERİ YOK"

Bakanlar Kurulu toplantısının ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Kurz, ülkedeki bütün kız çocuklarının eşit şartlara sahip olması gerektiğini, toplumda paralel oluşumların engellenmesi için anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yerinin olmadığını ifade etti.

Kurz, "Başbakan Yardımcımla birlikte, Milli Eğitim, Kadın ve Aile, Uyum bakanlıklarına 'çocuk koruma yasası' üzerinde çalışmaları talimatını verdik. Buradaki ana hedef anaokulu ve ilkokullarda başörtüsünün yasaklanması." dedi.

Söz konusu yasanın çıkartılabilmesi için meclisin üçte iki çoğunluğu sağlaması gerektiğini belirten Kurz, ana muhalefet Sosyal Demokrat Parti (SPÖ) ve Yeni Avusturya Partisinin (NEOS) de desteğine ihtiyaç olduğunu dile getirdi.

SEÇİM VAADİYDİ

Başbakan Yardımcısı aşırı sağcı Heinz Christian Strache de yasağın hayata geçirilmesinin önemli olduğunu belirterek, bu önerinin her iki partinin seçim vaadi olduğunu hatırlattı.

Strache, çıkarılması planlanan yasayla kız çocuklarının 10 yaşına kadar korunmasının öngörüldüğünü savunarak, "Bu dini bir tartışma değil, çocukların farklı nedenlerden ayrışmaması gerekiyor. Biz paralel toplum istemiyoruz." diye konuştu.

Başbakan Yardımcısı Strache, önceki gün bir gazeteye yaptığı açıklamada, ilk ve anaokullarında başörtüsünün yasaklanmasını önermiş, Avusturya Halk Partisinin (ÖVP) Türk asıllı milletvekili Efgani Dönmez de Strache'nin açıklamalarına destek vermişti.

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