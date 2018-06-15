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Avusturya'da okullarda oruç tutma yasağı teklifi

Koalisyonun büyük ortağı Halk Partisi, oruç tutan çocukların performans düşüklüğü yaşadıkları gerekçesiyle okullarda oruç yasağı getirilmesi önerisinde bulundu.

AA | 15.06.2018 - 02:02..
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Avusturya'da okullarda oruç tutma yasağı teklifi

Avusturya'da, hükümetin büyük ortağı Halk Partisi (ÖVP) Genel Sekreteri Karl Nehammer, okula gitme zorunluluğu olan çocukların oruç tuttukları için zayıf düşerek dersleri takip edemediklerini gerekçe göstererek, okullarda oruç tutulmasının yasaklanmasını talep etti.

"ORUÇ, ÇOCUKLARA ZARAR VERİYOR"

Nehammer, gazetecilere yaptığı açıklamada, bazı öğretmen ve uzmanların, çocukların oruç tutmaları nedeniyle güç kaybına uğradıkları ve derslere konsantre sorunu yaşadıkları yönünde raporlar paylaştığını ileri sürerek, "Dini ritüeller (bu hangi din olursa olsun) çocukların sağlığına zarar veriyorsa, çok ileri gitmiştir." ifadelerini kullandı.

Avusturya'da okullarda oruç tutma yasağı teklifi

"DİN ÖZGÜRLÜĞÜNE SAYGILIYIZ.."

Din özgürlüğünün Avusturya için yüksek bir değer olduğunu, her tür dini pratiğe saygı duyduğunu belirten Karl Nehammer, "Okula gitme zorunluluğu olan çocuklara oruç tutma yasağı talep ediyorum. Oruç çocukları güçsüzleştirerek, dersleri takip etmelerine mani oluyor." diye konuştu.

Avusturya'da okullarda oruç tutma yasağı teklifi

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