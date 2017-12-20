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Avusturya'da sığınmacıları iade etmeyin protestosu

Avusturya'nın sığınmacıları ülkelerine gönderme kararı almasının ardından bir grup gösterici protesto gösterisi düzenledi.

AA | 20.12.2017 - 23:44..
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Avusturya’nın başkenti Viyana’da bir grup gösterici, savaşın devam ettiği Suriye, Irak ve Afganistan gibi ülkelere sığınmacıların gönderilmesini protesto etti.

Avusturya'da sığınmacıları iade etmeyin protestosu

"İADELER ÖLDÜRÜCÜ OLABİLİR"

İnsan Hakları Meydanı'nda toplanan göstericiler, “Sığınmacılar savaşın olduğu ülkelere gönderilmesin”, “İadeler öldürücü olabilir” ve "Okuyan öğrencilerin Afganistan’a gönderilmesine hayır” yazılı pankartlar açtı.

Gösteriyi organize eden Avusturyalı Katharina Frieyer, burada yaptığı açıklamada, Suriye ve Afganistan asıllı sığınmacıların iltica başvurularının reddedildiğini ve geldikleri ülkelere iade edilme tehlikesiyle karşı karşıya olduklarını anlattı.

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