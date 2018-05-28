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Avusturya'dan Trump'a nükleer anlaşma tepkisi

Trump'ın her geçen gün başına buyruk kararlar aldığını dile getiren Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, "Dünya siyaseti, aile holdingini yönettiğiniz gibi yönetilmez" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi | 28.05.2018 - 06:11..
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Avusturya'dan Trump'a nükleer anlaşma tepkisi

Fransa, İngiltere ve Almanya'dan sonra Avusturya da ABD'ye karşı sesini yükseltmeti başardı. Trump'ın İran ile olan nükleer anlaşmadan çekilmesinin yanlış olduğunu belirten Avusturya Dışişleri Bakanı Karin Kneissl, kararın ABD olmadan da düzeltilebileceğini söyledi.

Avusturya'dan Trump'a nükleer anlaşma tepkisi

"ABD'NİN KARARINA RAĞMEN ANLAŞMA KURTARILMALI"

Kneissl, Trump'ın anlaşmada Avrupa'daki ülkeleri düşünmeden çekilmesine rağmen İran'ın anlaşmayı muhafaza etmek için önemli bir irade ortaya koyduğunu belirtti.

Anlaşmadan bulunan bütün tarafların görüşmelere devam etmesi gerektiğini söyleyen Kneissl, anlaşmanın muhafaza edilmesi gerektiğini hatırlattı. Kneissl, ABD'nin çekilme kararına rağmen nükleer anlaşmanın kurtarılması gerektiğini söyledi.

Avusturya'dan Trump'a nükleer anlaşma tepkisi

AVRUPA'YI İRAN KORKUSU SARDI

Trump'ın nükleer anlaşmadan çekilmesinin silahlanma konusunda büyük sorunlar yaşacağını söyleyen Kneissl, "Anlaşmadan çekilmenin, güvenilirliğimiz hakkında şiddetli etkileri olacaktır ve diğer anlaşmalar için de ciddi bir güven kaybına neden olacaktır" dedi.

Son dönemde yaşanan krizleri, Trump'ın olayları ekonomik açıdan değerlendirmesine bağlayan Kneissl, "Dünya siyaseti, aile holdingini yönettiğiniz gibi yönetilmez" şeklinde konuştu.

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