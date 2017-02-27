Avusturyalı bakanın Recep Tayyip Erdoğan rahatsızlığı

Avusturya Dışişleri Bakanı Sebastian Kurz, Bakan Kurz Heute Gazetesi’ne verdiği demecinde 2014 Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak, Erdoğan’ın Viyana mitingine 13 bin 500 kişinin katıldığını ve miting sonrasında kargaşa yaşandığına işaret etti.

OLUMSUZ ETKİ YAPIYOR DEDİ

Kurz, Erdoğan’ın Anayasa referandumu dahilinde, seçim çalışması için Avusturya’ya gelmesinin, Avusturya’daki Türkler arasında ayrımcılık yarattığını ve derin ayrılıklar oluştuğunu iddia etti.

Kurz, “Avusturya’da yaşayan Türkiyeliler arasında ayrışmaların derinleşmesi, entegrasyon sürecine de olumsuz etki yapıyor.” ifadelerini kullandı.

İKİLİ GÖRÜŞMELER İÇİN GELSİN

Kurz, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Avusturya’ya veya Avrupa Birliği’nin herhangi bir üye ülkesine devletlerarası resmi ziyaret ve devlet adamları ile ikili görüşmeler için her zaman gelebileceğini ve bundan memnuniyet duyacaklarını da sözlerine ekledi.