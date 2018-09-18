Ay'a ilk yolculuk yapacak turist açıklandı

Elon Musk, yine ilginç projelerine devam ediyor. Musk, bu kez SpaceX ile Ay'a turist yollamaya hazırlanıyor.

2023'TE YOLCULUK YAPACAK

Geçtiğimiz gün yeni projesini açıklayan şirket herkesi şaşırttı. Ay'a 2023 yılında yolculuk yapacak kişi ise; 42 yaşındaki Japon giyim markası sahibi Japon girişimci Yusaku Maezawa oldu.

AY'IN ETRAFINDA BİR HAFTA DOLAŞACAK

Girişimci, SpaceX'in yeni uzay aracıyla Ay'ın etrafından bir hafta dolaşıp, dünyaya geri dönüş yapacak.

BFR'NİN GELİŞİMİNE HARCANACAK

Yolculuğun fiyatı ise açıklanmadı. Ancak Elon Musk, parayı peşin olarak aldıklarını ve aldıkları bu parayı BFR'nin geliştirmeye harcayacaklarını açıkladı.

8 SANATÇIYI DA YANINDA GÖTÜRECEK

Yapılacak uçuşun bütün koltuklarını satın aldığını duyuran girişimci çocukluğundan bu yana Ay'a gitme hayalleri kurduğunu ve 8 sanatçıyı da yanında götüreceğini kaydetti. Ancak isimler açıklanmadı. 1972'deki Apollo görevinden bu yana hiçbir insan Ay'a ayak basmadı.