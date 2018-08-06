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Ayağı kırılan kişiyi sırtında taşırken düşürdüler

Kastamonu'da bulunan Valla Kanyonu'nda düşerek yaralanan kişi, ekipler tarafından kurtarıldı. Yaralıyı sırtına alarak kurtarmaya çalışan ekip yaralıyı düşürünce yaralının bacağı kırıldı.

AA | 06.08.2018 - 14:14..
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Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde dünyanın en derin ikinci kanyonu olarak gösterilen Valla Kanyonu'nda düşerek yaralanan iki kişi UMKE ve AFAD ekiplerince kurtarıldı.

DENGESİNİ KAYBETTİ

Pınarbaşı Kaymakamlığı, Pınarbaşı Belediyesi ile Kanyon ve Doğa Sporları Araştırma Derneği iş birliğinde düzenlenen 2. Türkiye Kanyon ve Doğa Sporları Festivali kapsamında gruplar tarafından Valla Kanyonu'na girildi. Kanyona giren Erdal Başaran'ın (40) dengesini kaybedip düşmesi sonucu ayağında kırıklar oluştu. Yaralıyı sırtına alarak kurtarmaya çalışan Mehmet Çelik'in (44) de düşmesi sonucu bacağı kırıldı.

EKİPLERİN YARDIMIYLA ÇIKTI

Yaralanan iki kişi kanyondan UMKE ve AFAD ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Cide Devlet Hastanesi'ne götürülen yaralılardan Mehmet Çelik UMKE ekiplerince Kastamonu Devlet Hastanesi'ne, Erdal Başaran da Azdavay Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Öte yandan Mehmet Çelik'in Cide Belediyesinde görev yaptığı festival kapsamında Pınarbaşı ilçesine görevlendirildiği öğrenildi.

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