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Ayağına plak takılan tilki 45 gün sonra doğaya salındı

Gümüşhane'de 16 Ekim'de araç çarpması sonucunda ön sol ayağında kırık oluşan Kızıl Tilki, tedavisinin ardından doğaya salındı.

İHA | 07.12.2017 - 12:08..
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Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Gümüşhane Şube Müdürlüğü tarafından kırık tedavisi yapılması için Trabzon’a götürülen ve burada çekilen röntgen filminde ayağında kırık olması sonucu kırık uçları hizalanarak sol ön bacağına plak takılan Kızıl Tilki, doğaya salındı.

Ayağına plak takılan tilki 45 gün sonra doğaya salındı

GÜMÜŞHANE'DEKİ DOĞAL ORTAMINA BIRAKILDI

Tedavisinin ardından Gümüşhane’ye getirilen Kızıl Tilki, DKMP Gümüşhane Şube Müdürlüğündeki bakım, tedavi ve rehabilitasyon çalışmalarının ardından ayağının iyileşmesi sonrası doğaya bırakıldı.

Ayağına plak takılan tilki 45 gün sonra doğaya salındı

Ayağına plak takılan tilki 45 gün sonra doğaya salındı

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