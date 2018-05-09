Ayakkabı topuğundan uyuşturucu çıktı

Dolar ve petroldeki yükselişe rağmen bazı firmaların kararıyla benzin ve motorin fiyatları 2-7 kuruş arasında düşüş gösterdi.

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Engelli öğrencilere özel eğitim programı hazırlandı

Erken çocukluk ve okul öncesi dönemi için 2, orta ve ağır zihinsel engeli ve otistik öğrencilere yönelik 29, görme engelli çocuklara özel 3 olmak üzere 34 öğretim programı hazırlandı.