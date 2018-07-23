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Ayakları kesilen köpeğe yürüteç yapıldı

Gaziantep’te yanlış tedavi sonrası ön ayakları kesilen köpeğe, 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl tarafından yürüteç takıldı.

DHA | 23.07.2018 - 10:15..
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Gaziantep'te, yanlış tedavi sonucu ön iki ayağı kesildikten sonra sokağa bırakılan 'Yağmur' isimli köpek Canlı Hayatları İyileştirme Derneği tarafından koruma altına alındı. Dernek tarafından sosyal medya üzerinden köpekle ilgili duyurular yapılarak yardım istendi.

Ayakları kesilen köpeğe yürüteç yapıldı

KENDİ OLANAKLARIYLA YÜRÜTEÇ YAPTI

Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl, sosyal medyada karşılaştığı engelli köpek için kendi olanaklarıyla yürüteç yaptı. Kızıl, ön iki ayağı kesilmiş olan 'Yağmur' isimli köpek için yaptığı yürüteci Gaziantep'e getirerek giydirme işlemini yaptı. İlk etapta yürüteçle yürümede zorlandığı görülen köpeğin, bir süre sonra daha rahat hareket edebileceği belirtildi.

Ayakları kesilen köpeğe yürüteç yapıldı

"3 YILDIR HAYVANLARIN ENGELLERİNİ YOK ETMEK İÇİN ÇALIŞIYORUM"

Yürüteç takılan köpeğe ilerleyen süreçte protez takacaklarını da dile getiren Hasan Kızıl, "3 yıldır hayvanların engellerini yok etmek için çalışıyorum. Burada Yağmur isimli köpeğimizi görmeye geldik ve ona bir yürüteç sürprizi yaptık. İlk etapta bir yürüteç deneyip sonra ayağı biraz daha incelirse ona 3D yazıcıdan iki protez desteği vereceğiz. O zaman köpeğin koştuğu ve mutlu olduğu ana hepimiz şahit olacağız. Ampute edilmiş ön iki ayağı inceldiği zaman iki tane protez yapacağız" dedi.

Ayakları kesilen köpeğe yürüteç yapıldı

Hayvanların da duygularının olduğunu belirten, Canlı Hayatları İyileştirme Derneği Başkanı Ufuk Tekbaş ise köpeğe önce yürüteç ardından ise protez yapma kararı aldıklarını ifade ederek, herkesi yaşam hakkına sahip olan hayvanlara karşı duyarlı olmaya davet etti.

Ayakları kesilen köpeğe yürüteç yapıldı



Ayakları kesilen köpeğe yürüteç yapıldı

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