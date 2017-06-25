taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
99.639
USD
3,5089
EURO
3,9249
ALTIN
141,79
PETR
45,6800

Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 9 tutuklama

Batman'da müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit edildiği hain saldırıyla ilgili gözaltına alınan 36 kişiden 9'u tutuklandı.

25.06.2017 - 11:13
  1. Haberler
  2. Gündem

Batman Valiliği, Kozluk ilçesinde teröristler tarafından düzenlenen, Şenay Aybüke Yalçın'ın şehit olduğu kanlı saldırıyla ilgili yazılı bir açıklama yaptı.

9 KİŞİ TUTUKLANDI

Valiliğin açıklamasında, saldırıdan sonra 36 kişinin gözaltına alındığı, şüphelilerden 9'unun tutuklanarak cezaevine gönderildiği belirtildi.

Aybüke öğretmenin şehit edilmesiyle ilgili 9 tutuklama

MÜCADELE DEVAM EDİYOR

Açıklamada şu ifadelere yer verildi; "Batman İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü  tarafından; öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla, bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü  ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilmektedir.

09 Haziran 2017 Cuma günü İlimiz Kozluk İlçe merkezindeki silahlı saldırı sonucu bir öğretmenimiz şehit olmuş ve bir öğretmenimiz hafif yaralanmıştır. Saldırıyı gerçekleştiren bölücü terör örgütü mensupları tarafından aynı gün Kozluk-Bekirhan Jandarma Karakolu önünde yol kontrol- arama noktasına düzenlenen bombalı araç saldırısı sonucu iki uzman çavuşumuz şehit olmuş ve bir vatandaşımız hafif yaralanmıştır.

3 KİŞİ SERBEST KALDI

Gerçekleşen saldırının hemen ardından, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüz tarafından koordineli bir şekilde başlatılan soruşturma kapsamında yakalanan toplam 36 şüpheliden 9 şahıs çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanmıştır. Şüphelilerden 3 şahıs adli kontrol şartı ile serbest bırakıldığı, diğer 24 şahıs adli makamlarca alınan ifadelerine müteakip serbest bırakılmıştır.

İlimizde öncelikle vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin sağlanması, mevcut huzur ve güven ortamının devam ettirilmesi maksadıyla; bölge halkımızın da desteğiyle bölücü terör örgütü ile mücadeleye aralıksız olarak devam edilecektir"

İlginizi Çekebilir
ByLock mesajlarından yasak aşk çıktı
Telefonunda ByLock tespit edilen Pınar Y., FETÖ'cü polis ile yasak aşk yaşadığını bu yüzden programı kullandığını söyledi.
Tokyo'da 2 Türk kebapçı gözaltında
Japonya’nın başkentinde bulunan Kader Kebap dükkanında çalışan iki Türk, yoldan geçenleri rahatsız ettikleri gerekçesiyle gözaltına alındı.
Arnavutluk'ta seçim heyecanı
Arnavutluk'ta halk, yeni dönem milletvekillerini belirlemek için sandık başına gitti.
Kemal Kılıçdaroğlu'ndan açlık grevindekilere çağrı
CHP Lideri, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'nın bir an önce açlık grevini bırakması gerektiğini söyledi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

Erdoğan bayram namazında rahatsızlık geçirdi

398
ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

ABD istihbaratı yeni Edward Snowden'lardan korkuyor

19
YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

YAŞ öncesi FETÖ mağduru subaylara terfi imkanı

50
Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

Türk toplumunun Avrupa Birliği'ne güveni azalıyor

113
Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

Yunan adası Hydra'da Osmanlı'ya karşı zafer kutlaması

181
Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

Siirt'te iki köy arasında silahlı kavga: 3 ölü 5 yaralı

48
TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

TBMM'den Avrupa'da aşırı sağın yükselişi raporu

33
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM