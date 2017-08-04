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Ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü

Trakya'da sarıya boyanan ve hasat zamanı yaklaşan ayçiçek tarlaları fotoğraf sanatçıları tarafından doğal stüdyo olarak kullanılıyor.

04.08.2017 - 11:43
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Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçek tarlaları fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

Bölgede sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekler, kendine hayran bırakıyor.

Ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü

"SARI GELİN" TARLALARI

Fotoğrafçılar stüdyo ortamında yapay ışıklarla fotoğraf çektirmek istemeyen müşterilerini ayçiçek tarlalarına götürerek, doğal ışık ve perspektif derinliğini en güzelinin yaşandığı "sarı gelin" tarlalarında anı donduruyor.

Ayçiçeklerin tonlarını fon olarak kullanan fotoğrafçılar bazen çiftlere şemsiye, bazen, keman gibi aksesuarlar vererek, fotoğraflarını zenginleştiriyor.

Ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü

Fotoğraf sanatçısı Ufuk Şumnullu, açık havada daha güzel pozlar yakaladıklarını belirtti. Stüdyoda doğala yakın fotoğraf alabildiklerini ifade eden Şumnullu, özellikle yeni evlenen çiftlerin ayçiçek tarlalarında fotoğraf çektirmeyi istediklerini söyledi.

Ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü

Ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü

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