Ayçiçek tarlaları, fotoğraf stüdyosuna döndü

Türkiye'nin ayçiçeği ihtiyacının önemli bir kısmını karşılayan Trakya'da, "Doğanın sarı gelini" olarak adlandırılan ayçiçek tarlaları fotoğrafçılar tarafından doğal fotoğraf stüdyosu olarak kullanılıyor.

Bölgede sarının farklı tonları ve şeklinin güzelliğiyle ilgiyi üzerine toplayan ayçiçekler, kendine hayran bırakıyor.

"SARI GELİN" TARLALARI

Fotoğrafçılar stüdyo ortamında yapay ışıklarla fotoğraf çektirmek istemeyen müşterilerini ayçiçek tarlalarına götürerek, doğal ışık ve perspektif derinliğini en güzelinin yaşandığı "sarı gelin" tarlalarında anı donduruyor.

Ayçiçeklerin tonlarını fon olarak kullanan fotoğrafçılar bazen çiftlere şemsiye, bazen, keman gibi aksesuarlar vererek, fotoğraflarını zenginleştiriyor.

Fotoğraf sanatçısı Ufuk Şumnullu, açık havada daha güzel pozlar yakaladıklarını belirtti. Stüdyoda doğala yakın fotoğraf alabildiklerini ifade eden Şumnullu, özellikle yeni evlenen çiftlerin ayçiçek tarlalarında fotoğraf çektirmeyi istediklerini söyledi.