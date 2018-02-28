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Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi

Bilim adamları Dünya'nın uydusu Ay'da sanılandan çok daha yaygın ve bol miktarda su bulunduğunu keşfetti.

AA | 28.02.2018 - 11:31..
  1. Haberler
  2. Teknoloji

Amerikan Havacılık ve Uzay Ajansının (NASA) ay keşif uydusu Lunar Reconnaissance Orbiter'ın (LRO) ölçüm araçlarını kullanan uluslararası araştırma ekibi, suyun Ay'ın tüm enlemlerinde, zamana veya yer oluşumuna bakılmaksızın var olduğunu tespit etti.

Ay'da suyun yaygın olarak bulunduğu keşfedildi

HER AN SU SİNYALİ ALINDI

Araştırmaya önderlik eden ABD'nin Colorado eyaletindeki Uzay Bilimi Enstitüsü'nden Joshua Bandfield, "Günün hangi saatinde veya hangi enlemde olursa olsun su sinyallerinin sürekli mevcut olduğunu görüyoruz." dedi.

Daha önce yapılan araştırmalarda Ay'da suyun yalnızca kutup enlemlerinde buz halinde muhafaza edildiği, su sinyallerinin Dünya zamanıyla 29,5 gün süren ay günü içinde azalarak yok olduğu ileri sürülmüştü.

Araştırmacılar bulguların Ay'a suyun nasıl ulaştığı ve su kaynaklarından istifa edilip edilemeyeceğinin anlaşılması açısından faydalı olacağını umuyor.

"OLUŞUM EVRESİNDEN BERİ SU VARDI"

Ay'da suyun nasıl bulunduğu hala gizemini koruyan bir konu. Bu konuda en yaygın hipotez, Güneş rüzgarlarınca taşınan oksijen ve hidrojen moleküllerinin Ay yüzeyinde birikmesiyle oluştuğu yönünde. Bir diğer hipotez de suyun milyarlarca yıl önce Ay'ın oluşum evresinde bileşimini meydana getiren mineraller içinde depolanmış halde bulunduğu.

Bilim adamları ayrıca Ay'daki suyun dışarıdan erişilebilir olup olmadığını anlamaya çalışıyor. Böyle olması halinde astronotlar için içme suyu olarak veya hidrojenle çalışan uzay araçları için yakıt olarak kullanılabileceği öngörülüyor.

Araştırmanın bulguları "Nature Geoscience" dergisinde yayımlandı.

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