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Ay'dan gelen göktaşı açık arttırmayla satıldı

ABD'nin Boston kentinde Ay'dan koparak Dünya'ya düşen bir göktaşı 612 bin 500 dolara alıcı buldu.

Haber Merkezi | 20.10.2018 - 17:32..
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Altı parçadan oluşan, 5.5 kilo ağırlığındaki Ay göktaşı, RR Auction Müzayede Evinin düzenlediği açık arttırmada 612 bin 500 dolara alıcı buldu.

BUDİST TAPINAĞI ALDI

Göktaşının Vietnam'ın Ha Nam eyaletindeki Tam Chuc Budist Tapınağı tarafından alındığı belirtildi.

NADİR BİR ÖRNEK

Göktaşı gerek büyüklüğü, gerekse de Dünya'ya düşerken maruz kaldığı ısı nedeniyle üzerinde oluşan füzyon katmanın belirginliği nedeniyle Ay göktaşlarının nadir bir örneği olarak görülüyordu.

Göktaşı, geçen yıl kuzeybatı Afrika ülkesi Moritanya'nın ücra bir bölgesinde bulundu.

Ay'dan gelen göktaşı açık arttırmayla satıldı

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