Aydan Şener eski aşkı Burak Törer'e mutluluklar diledi

Aydan Şener, Burak Törer ile yeni bir ilişkiye başladığını sosyal medya hesabından duyuran Gülben Ergen'e mutluluklar diledi.

"GÜLBEN ARKADAŞIM"

Oyuncu Aydan Şener de 2004-2007 arasında birlikte olduğu Burak Törer’in Gülben Ergen ile ilişkisine dair şunları söyledi: “Gülben arkadaşım. Birlikte iş de yaptık. Kendisini çok severim. Burak ile aynı camianın insanları. Aşk yaşamaları çok normal. Ortada beni üzecek, rahatsız edecek bir durum yok. Fotoğraflarını görünce inanın hiçbir şey hissetmedim. Zaten zamanında ayrılmayı isteyen taraf ben olmuştum. Yaşandı, bitti. Gülben ve Burak iyi insanlar. Birbirlerine de çok yakışmışlar. Umarım mutlu olurlar.”