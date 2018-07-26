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Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Rize'nin Çamlıhemşin ilçesindeki ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası, yaz döneminde tatilcilerin akınına uğruyor.

DHA | 26.07.2018 - 10:53..
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Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Çamlıhemşin ilçesinde 1350 metre yükseklikte bulunan Ayder Yaylası, yaz aylarında doldu taştı. Yerli ve yabancı, binlerce turistin araçları ile geldiği ilçe merkezinde, uzun araç kuyrukları oluşuyor.

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

PARK YERİ BULMAKTA ZORLANIYORLAR

Turistler, çileli yolculuğun ardından ulaştıkları yaylada yine trafik sorunu ile karşılaşıyor. Park yeri bulamayan vatandaşlar, araçlarını yol kenarlarına bırakarak yayla merkezine yaya ulaşıyor. Turistler bölgedeki trafik sorununa çözüm bulunmasını istedi.

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Yaylaya ulaşanlar ise yeşil örtünün keyfini çıkardı, doğa yürüyüşü yaparak tulum eşliğinde horon oynadı.

Ramazan Bayramı'nda da turist ve tatilcilerin araçları yaylada uzun kuyruklar oluşturmuştu.

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

Ayder Yaylası tatilcilerin ilgi odağı

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