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Aydın'da 10 metrekarelik dükkanda 60 yıldır çalışıyor

Aydınlı berber Ahmet Aydoğdu, 60 yıldır 10 metrekarelik dükkanda baba mesleğini devam ettiriyor.

24.10.2017 - 13:56
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Aydın'ın Koçarlı ilçesinde, 10 metrekarelik dükkanında 60 yıldır berberlik yapan Ahmet Aydoğdu, ilerleyen yaşına rağmen çok sevdiği mesleğini sürdürüyor.

Aydın'da 10 metrekarelik dükkanda 60 yıldır çalışıyor

İlçe merkezine 15 kilometre uzaklıktaki Satılar Mahallesi'nde yaşayan Aydoğdu, baba mesleğini yapmaya 60 yıldır ilk günkü heyecanla devam ediyor. İçerisinde tek koltuk ve aynanın bulunduğu mütevazi iş yerinde hizmet veren Aydoğdu, teknolojiye ayak uydurmak için rafa kaldırdığı eski model saç kesme makinesinin yerine elektronik aletler kullanıyor.

10 metrekarelik dükkanda geçen 60 yıl- FOTO GALERİ

"MAKASIN SESİ HOŞUMA GİDİYOR"

Mesleğe ilk başladığı dönemlerde, birçok mahalleden tıraş olmak için gelenler olduğunu aktaran Aydoğdu, "Eskiden genç- yaşlı hepsi tıraş olmak için sıraya girerdi, şimdi yaşlandık çok az kişi geliyor. Nasip olursa ölünceye kadar mesleğimi yapacağım. Makasın şak şak sesi çok hoşuma gidiyor. Genelde kendi emsallerim tercih ediyor. Ben artık gençlerin modasına ayak uyduramıyorum." dedi.

Aydın'da 10 metrekarelik dükkanda 60 yıldır çalışıyor

60 YILDIR ÇIRAKSIZ ÇALIŞIYOR

Yaklaşık 60 yıldır aynı mekanda çalıştığını dile getiren Aydoğdu, babasının emanetine sahip çıkmaya çalıştığını ifade etti. Mesleğin yetenek istediğini vurgulayan Aydoğdu, "İşe başladığım günden bu yana yani 60 yıldır çıraksız çalışıyorum. Kimse bu mesleği tercih etmiyor. Oysa meslek, insanın kolundaki altın bileziktir." diye konuştu. İlçe sakini Mehmet Çoban da yaklaşık 40 yıldır Aydoğdu'nun müşterisi olduğunu kaydetti.

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