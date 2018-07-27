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Aydın’da 1469 adet korsan kitap ele geçirildi

Aydın’da, jandarma ekiplerinin Kuşadası ilçesinde faaliyet gösteren iki işi yerinde yaptığı aramada bin 469 adet korsa kitaba el konuldu.

İHA | 27.07.2018 - 10:42..
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Aydın İl Jandarma Komutanlığı asayiş timlerince, Kuşadası ilçesi Güzelçamlı Mahallesinde sahil kenarında kurulan gece pazarında bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap satışı yapıldığı bilgisi alınması üzerine operasyon için düğmeye basıldı.

Aydın’da 1469 adet korsan kitap ele geçirildi

SAHTE BANDROLLÜ KİTAP SATIŞI YAPILIYORDU

Yapılan araştırma neticesinde bandrolsüz ve sahte bandrollü kitap satışı yaptığı tespit edilen S.Ç. ve M.A.I. işletmelerinde adli makamlardan alınan arama kararına istinaden arama yapıldı.

1469 KORSAN KİTAP

Yapılan aramada S.Ç’ ye ait işletmede 80 adet bandrolsüz ve bin 218 adet sahte bandrollü olmak üzere toplam bin 298 adet korsan kitap, M.A.I’ya ait işletmede ise 27 adet bandrolsüz ve 145 adet sahte bandrollü olmak üzere toplam 172 adet korsan kitap ele geçirildi.

Şüpheli S.Ç ile M.A.I hakkında fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet suçundan adli işlem yapıldı. Ele geçirilen 107 bandrolsüz ve bin 362 sahte bandrollü olmak üzere bin 469 korsan kitaba el konuldu.

Aydın’da 1469 adet korsan kitap ele geçirildi

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