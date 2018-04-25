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Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı

Aydın'da bir pehlivan deve karayoluna çıkması sonucu kazaya neden oldu. Kazada 4 kişi yaralanırken, deve ise telef oldu.

İHA | 25.04.2018 - 02:49..
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Aydın'ın Buharkent ilçesinde 2 otomobilin çarptığı deve telef oldu. Devenin öldüğünü gören sahipleri gözyaşlarını tutumadı. Meydana gelen kazada 4 kişi de yaralandı.

DEVE 200 BİN TL DEĞERİNDEYDİ

Aydın-Denizli Karayolu Buharkent girişinde meydana gelen feci kazada otomobillerde bulunan 4 kişi yaralanırken değeri 150-200 bin TL arasında bulunduğu iddia edilen Çölağası isimli ünlü pehlivan deve de telef oldu. Yaralılar Nazilli Devlet Hastanesine 112 ekipleri ile kaldırıldı.

Henüz isimleri öğrenilemeyen yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenilirken olay yerinde yapılan incelemenin ardından telef olan deve ve iki otomobil çekici ve iş makinelerinin yardımlarıyla kaldırıldı. Aydın-Denizli karayolunun Buharkent girişinde meydana gelen kaza nedeniyle uzun kuyruklar oluştu. Yaklaşık 1 saat tek şeritten verilen ulaşım telef olan deve ve hurdaya dönen otomobillerin kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü.

Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı

Aydın'da 2 araç deveye çarptı: 4 kişi yaralandı VİDEO

DEVENİN ÇALINDIĞI İDDİA EDİLDİ

Deve sahiplerinin uzun süre gözyaşı döktüğü olayda 12 yaşındaki sayısız başarı sahibi pehlivan devenin olay yerine yaklaşık bin 200 metre mesafedeki bağlı olduğu yerden hırsız veya hırsızlar tarafından çalındığı iddia edildi. Ön ayakları iplerle bağlı olduğu gözlenen devenin kazaya kurban gitmesi Buharkentli deve severleri de üzdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.

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