Efeler ilçesindeki Kemer Mahallesi'nin üst kısmında bugün saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. Mehmet Toprak'a ait zeytinlik alanda henüz bilinmeyen bir nedenle önce otlar yanmaya başladı.

YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ

Rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede zeytin ağaçlarına sıçradı. Zeytin ağaçlarının yandığını gören vatandaşlar bir yandan yangına evlerinden uzattıkları hortumlarla müdahale etmeye çalışırken, diğer yandan itfaiye ekiplerine haber verdi.

Aydın'da 200 zeytin ağacı yandı VİDEO

20 DÖNÜM ARAZİ YANDI

Rüzgar nedeniyle hızla yayılan yangına 1 arazöz ve 3 itfaiye aracı ile müdahale edildi. Yangın 2 saatlik bir çalışmanın ardından kontrol altına alınırken, 20 dönüm arazi üzerinde 200 zeytin ağacı yandı.