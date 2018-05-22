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Aydın'da binlerce balık telef oldu

Söke Ovası içerisinde yer alan Büyük Menderes Nehri'nde toplu balık ölümleri meydana geldi. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü, toplu balık ölümleriyle ilgili inceleme başlattı.

İHA | 22.05.2018 - 16:23..
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Afyonkarahisar'ın Dinar ilçesinden doğup Denizli'den geçerek Aydın'a ulaşan Büyük Menderes Nehri'nde, toplu balık ölümleri yaşandı. Nehrin Balat Mahallesi yakınlarındaki bölümünde çok sayıda balık kıyıya vurdu.

Bölgede çobanlık yapan Hakkı Çetin, dünden beri balık ölümleri olduğunu belirterek, "Suyun rengi çok pis durumda. Ben hayvanlarıma nasıl burada su içereceğim. Çok ağır bir koku var. Bir an önce sebebinin bulunması lazım." dedi.

Aydın'da binlerce balık telef oldu VİDEO

HER YIL AYNI OLAY YAŞANIYOR

İhbar üzerine Aydın Gıda, Tarım ve Hayvancılık İl Müdürlüğü ile Söke İlçe Müdürlüğü ekipleri inceleme başlattı. Aydın Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Fuat Fikret Aktaş, gerekli incelemelerin yapıldığını belirtip, "Her yıl bu bölgede bu tür balık ölümleri yaşanıyor. O bölgede tarım çok fazla olduğu için zirai ilaçlardan nehirdeki balıkların zehirlendiğini düşünüyoruz. Bununla ilgili gerekli çalışmalarımız sürüyor." diye konuştu.

Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ise, ekiplerin bölgede çalışmalara başladığını, incelemenin ardından balık ölümlerinin sebebinin belli olacağını belirtti.

Aydın'da binlerce balık telef oldu

Aydın'da binlerce balık telef oldu


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