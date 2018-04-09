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Aydın'da çatıya yuva yapan arılar ev sahibine saldırdı

Aydın Kuşadası'nda çatıya yuva yapan arılar ev sahibine zor anlar yaşattı.

AA | 09.04.2018 - 18:59..
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Kuşadası Hacı Feyzullah Mahallesi'nde Fatma Ertokatlı'ya (62) ait evin çatısına yuvalanan arılar, mutfaktan içeri girdi.

Arıların saldırması üzerine evden dışarı çıkan Ertokatlı, yakınlarına haber verdi.

"MUTFAĞI KULLANAMIYORUZ"

Komşulardan biri koruyucu tulum ve maske giyerek arıları evden çıkarttı.

Ertokatlı, gazetecilere yaptığı açıklamada, çok korktuğunu belirterek, "İlaçlasak da baş edemedik. Daha sonra çatıyı kaplayan tahtaları sökünce evin mutfak bölümü binlerce arıyla doldu. Arı kıyafeti bularak arıları ilaçladık fakat yuvadan devamlı arılar çıkmaya devam ediyor. Şu anda mutfağı kullanamıyoruz." diye konuştu.

Aydın'da çatıya yuva yapan arılar ev sahibine saldırdı

Aydın'da çatıya yuva yapan arılar ev sahibine saldırdı

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