Aydın'da çiftçiye saldıran vaşak kuduz çıktı

Olay, dün saat 03.30 sıralarında Serçin Mahallesi'nde meydana geldi. Hasan Toygun evinin bahçesindeki tuvalete giderken vaşak saldırına uğradı. Hasan Toygun'un oğlu Hakan Toygun, gürültü üzerine dışarıya çıkıp vaşakı tüfekle vurarak etkisiz hale getirdi. Hasan Toygun, Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne götürülerek tedaviye alındı.

Olay sonrası Gıda Tarım Ve Hayvancılık Bakanlığı Söke İlçe Müdürlüğü'nün yaptığı tetkiklerde vaşak için kuduz tesbiti yapıldı. Bu gelişmenin ardından Hasan Toygun ve ailesine kuduz aşısı yapıldı. Vaşakın mahallede herhangi bir hayvana saldırmış olabilceği ihtimali üzerine mahalle sakinleri uyarıldı.



