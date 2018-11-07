Aydın’da en yüksek konut getirisi Söke’de

81 il, 258 ilçe ve 1.255 mahalleden gelen veriler ışığında hazırladığı Konut Yatırımı Toplam Getiri Endeksi’ne göre, endeks başlangıç dönemi olan Ocak 2015’te 1 puan olan Türkiye geneli Konut Yatırımı Toplam Getiri Endeksi, Eylül 2018’de 1.815 puana yükseldi. Aydın, en yüksek getiri sunan şehirler arasında ilk 5’te yer alırken, şehirde konut yatırımından elde edilen toplam getiri 3 yılda 1.122 puan arttı.

EYLÜL 2018'DE PUAN YÜKSELDİ

Konut Yatırımı Toplam Getiri Endeksi’ne göre, en yüksek getiriye sahip olan ilk 5 şehirden biri olan Aydın’da, endeks başlangıç dönemi olan Ocak 2015’te 1 puan olan endeks, Eylül 2018’de 2.122 puana yükseldi. Buna göre, Aydın’da Ocak 2015’te yapılan bin TL’lik konut yatırımını, Eylül 2018’de bin 122 TL’lik toplam getiri sağladı.

AYDIN'DAKİ EN YÜKSEK GETİRİ SÖKE İLÇESİNDE

Eylül 2017’de 1.742 puan ile ikinci sırada yer alan Aydın’ın Söke ilçesi, Eylül 2018’de 2.200 puan ile zirveye çıktı. Geçtiğimiz yıl Eylül ayında 1.754 puan ile zirvede bulunan Efeler ilçesi, Eylül 2018’de 2.122 puan ile ikinci sıraya geriledi. Kuşadası 2.092 puan, Didim 2.039 ve Nazilli 1.760 puanla listenin ilk 5 sırasında yer aldı.



Mahalle bazında en yüksek getiri Kuşadası Türkmen Mahallesinde

Eylül 2017’de 2.207 puan ile birinci sırada bulunan Kuşadası’nın Türkmen Mahallesi, Eylül 2018’de 2.929 puanla zirvedeki yerini korudu.

Kuşadası ilçesine bağlı Kadınlar Denizi Mahallesi, geçtiğimiz yıl Eylül ayı sonuçlarına göre, 2.027 puan ile beşinci sırada yer alırken, Eylül 2018’de ise 2.662 puan ile üçüncü sıraya yükseldi. Didim’in Altınkum Mallesi 2.702 puan, Kuşadası’nın Değirmendere Mahallesi 2.579 puan ve Efeler’in Kurtuluş Mahallesi 2.569 puanla ilk 5 sırada kendisine yer bulan mahalleler oldu.