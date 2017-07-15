taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
105.176
USD
3,5375
EURO
4,0589
ALTIN
139,72
PETR
48,9900

Aydın'da ev kiraları arttı

Bölgenin fazla göç alması kira fiyatlarına yansıdı. Kiralar 900 liradan başlıyor.

15.07.2017 - 09:26
  1. Haberler
  2. Emlak

Aydın'da ev kiralarını aşırı arttığını belirten vatandaşlar bu durumdan şikayet ediyor. Büyükşehir olmadan önce 400-500 lira olan ev kirasının 900-1000 lira arasında olmasından rahatsız olan vatandaşlar duruma çare arıyor.

Aydın'da ev kiraları arttı

"PARA KAZANDIRMA DERDİNDELER"

Emlakçılara ödenen komisyonlara isyan eden vatandaşlar, "Mağdur durumda olan kişi hem hizmet satın almak için para ödüyor, hem de o yetmiyor bir de emlakçılara komisyon ödemek zorunda bırakılıyor. Sürekli olarak ev sahipleri ve emlakçılar, birbirlerini kollayarak iki tarafa da para kazandırma derdindeler." dedi.

İlginizi Çekebilir
3. Havalimanı çevresinde konut ve kira fiyatları artacak
İlk etabın 2018'de hizmete girmesiyle birlikte bölgede konut ve arsa fiyatlarının yüzde 30 artış göstereceği öngörülüyor.
Lüks konut projelerinde çatı ve bahçe katı değerlendi
Apartmanlardan farklı olarak lüks konutlarda fiyatlandırma değişti.
Ahşap kasalardan muhteşem dekorasyon
Evinizde bulunan ahşap kasalarını çöpe atmadan önce bu galeriye göz atmalısınız...
Emlak Bankası 2018'de faaliyete geçecek
Türk bankacılık tarihinde önemli bir yere sahip olan Emlak Bankası, inşaat teşebbüslerini destekleyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

Terör örgütü yandaşları Londra'da 15 Temmuz etkinliğine saldırdı

46
Kars'ta 11 FETÖ'cü darbeciye müebbet hapis

Kars'ta 11 FETÖ'cü darbeciye müebbet hapis

26
Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

Eski astronot Kraliçe Elizabeth adına Kanada Genel Valisı oldu

37
Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

Marcelo'dan Beşiktaş taraftarına: Bir gün buluşacağız

9
Konya'da fuhuş operasyonu

Konya'da fuhuş operasyonu

22
Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

Başbakan'dan 'kahraman' tişörtlü FETÖ'cüye: Alnında hain yazıyor

30
Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

Beşiktaş saldırısının faillerinin fotoğrafları

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM