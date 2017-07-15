Aydın'da ev kiraları arttı

Aydın'da ev kiralarını aşırı arttığını belirten vatandaşlar bu durumdan şikayet ediyor. Büyükşehir olmadan önce 400-500 lira olan ev kirasının 900-1000 lira arasında olmasından rahatsız olan vatandaşlar duruma çare arıyor.

"PARA KAZANDIRMA DERDİNDELER"

Emlakçılara ödenen komisyonlara isyan eden vatandaşlar, "Mağdur durumda olan kişi hem hizmet satın almak için para ödüyor, hem de o yetmiyor bir de emlakçılara komisyon ödemek zorunda bırakılıyor. Sürekli olarak ev sahipleri ve emlakçılar, birbirlerini kollayarak iki tarafa da para kazandırma derdindeler." dedi.