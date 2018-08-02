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Aydın'da genç kız kendini ağaca astı

Nazilli'de bunalımda olduğu iddia edilen Beyza E., kendisini iple ağaca asarak intihar etti.

DHA | 02.08.2018 - 07:13..
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Ketendere Mahallesi'ndeki bir bahçede meydana gelen olayda, bunalımda olduğu ileri sürülen Beyza E.(16), kendisini iple ağaca asarak intihar etti. Genç kızın cansız bedenini gören mahalle sakinleri durumu sağlık ve jandarma ekiplerine bildirdi.

Aydın'da genç kız kendini ağaca astı

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptığı kontrolde Beyza E.'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Kızlarının ölüm haberini alarak olay yerine gelen baba Mustafa E. ve yakınları ise sinir krizi geçirdi.

Beyza E.'nin cansız bedeni, savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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