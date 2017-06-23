Aydın'da motosikletli tacizci yakalandı

Aydın'da son bir ay içerisinde 4 kadına cinsel tacizde bunulması üzerine Aydın İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri hareket geçti.

ÖZEL EKİP GÖRÜNTÜLERİ İNCELEDİ

Oluşturulan 6 kişilik ekip, taciz olaylarının yaşandığı bölgedeki yaklaşık 100 güvenlik kamerası görüntüsünü incelemeye aldı. Bu bölgelerdeki görgü tanıkları ve esnafla da yüzyüze görüşmeler yapıldı.

KADINLAR TEŞHİS ETTİ

Polis, şüphelinin taciz olayını gerçekleştirirken çekilmiş görüntülerine ulaştı. Görüntülerden şüphelinin Ercan A. olduğu tespit edilip, evinde yakalandı.

Mağdur kadınların 4'ü de kendilerine gösterilen şüpheli Ercan A.'yı teşhis etti.

TUTUKLANDI

Suçunu itiraf eden Ercan A., işlemlerinin tamamlanmasının ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.