taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
89.898
USD
4,8561
EURO
5,6707
ALTIN
194,02
PETR
74,8600

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Söke ilçesinde, otomobille hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

AA | 15.07.2018 - 03:21..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Faik Efe Hamurcu'nun (20) kullandığı 09 K 4972 plakalı otomobil, Kuşadası-Söke Karayolu Yaylaköy mevkisinde, Levent Avcı (27) yönetimindeki 09 JC 542 plakalı hafif ticari araçla çarpıştı.

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Olay yerine polis, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile araçlardaki Mehmet Altınay ve Abdullah Nacar (20) yaralandı.

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

HASTANEDE KURTARILAMADILAR

112 acil servis ekiplerince Söke Fehime Faik Kocagöz Hastanesine kaldırılan yaralılardan Faik Efe Hamurcu ile Abdullah Nacar, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi.

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

Devlet Bahçeli'den piyasa spekülatörlerine hodri meydan

50
Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

Erdoğan: 15 Temmuz'da demokrasinin şerefini kurtardık

14
İsrail ile Hamas arasında ateşkes

İsrail ile Hamas arasında ateşkes

6
Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

Beyoğlu'nda yaşlı adam, otel odasında ölü bulundu

2
İsrail, Ölü Deniz'i kendisine istiyor

İsrail, Ölü Deniz'i kendisine istiyor

4
TRT ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı

TRT ekibi Yunanistan'da gözaltına alındı

4
Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

0
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM