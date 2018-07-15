Aydın'da trafik kazası: 2 ölü, 2 yaralı

Başkan Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişiminin 2. yıl dönümü dolayısıyla bir yazı kaleme aldı.

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İsrail, Ölü Deniz'i kendisine istiyor

Filistinli uzman ve analistler, İsrail’in muhtemel bir Filistin-İsrail barışı durumunda Ölü Deniz'i Filistin tarafına bırakmama gibi derin planları olduğunu öne sürdü.