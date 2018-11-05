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Aydın'da uyuşturucu opersasyonu

Bir üniversiteli gencin ölümüyle sonuçlanan olayda, uyuşturucu temin eden babaanne ile torunu yakalandı.

DHA | 05.11.2018 - 07:59..
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Aydın Zafer Mahallesi 106 Sokak'ta önceki gece meydana gelen olayda, üniversite öğrencisi Onur Saçıkara, Yunus Emre Karslıoğlu ve Mahmut Furkan Doğan, uyuşturucu zehirlenmesi neticesinde tedavi altına alındı.

Onur Saçıkara, yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti, diğer iki arkadaşının da 'hayati tehlikeleri' oldukları gerekçesiyle tedavilerine devam edildi.

300 LİRA VERDİ

Mahmut Furkan Doğan'ın durumunun ağır olması nedeniyle ifadesi alınamazken, Yunus Emre Karslıoğlu polise verdiği ilk ifadede 2 Kasım günü saat 18.00'de Ilıcabaşı Mahallesi'ne arkadaşlarıyla gittiğini, 300 lira karşılığında bir gençten extacy olarak tabir edilen uyuşturucu maddeler satın aldıklarını söyledi.

Aydın'da uyuşturucu opersasyonu

Karslıoğlu ayrıca uyuşturucu hapları kullandıktan sonra fenalaştıklarını ve arkadaşlarını arayıp 112 vasıtası ile hastaneye gittiklerini ekledi. Gencin verdiği ifadeden, 3 ay önce de 55-60 yaşlarında bir kadından da yine uyuşturucu madde satın aldıkları ortaya çıktı.

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