Aydın’da yaban hayvanları için yüksek kesimlere yem bırakıldı

Aydın Nazilli’de belgeli avcılık yapan Halil Erçoban ve Alptekin Özdemir’in yaban hayvanlarının kış şartlarında beslenebilmesi amacı ile Nazilli DKMP şefliğine ulaştırdığı 150 kilogram buğday ve 100 kilogram saman, avcıların da katılımı ile tabiata bırakıldı.

VATANDAŞLARA ÇAĞRIDA BULUNDULAR

Nazilli Doğa Koruma ve Milli Parklar Şefliği yetkilileri yaban hayvanlarının beslenmesi için yem bırakmak isteyen duyarlı vatandaşlara çağrıda bulunarak, “ Bölgemizde bulunan avcılarımız, avcılık ve atıcılık derneklerimiz veya yem yardımı yapmak isteyen duyarlı vatandaşlarımızın yaban hayvanları için yem ve yiyecek yardımı yapma taleplerini Nazilli DKMP Şefliğimize telefon, e-posta veya sosyal medya aracılığı ile ulaştırmaları halinde, kış boyunca devam edecek olan yemleme çalışmalarımıza yapacak olduğu katkıları tabiat ve yaban hayvanları ile buluşturulacaktır. Konu hakkında duyarlılık göstererek katkıda bulunan ve bulunacak olan bütün vatandaşlarımıza teşekkür ederiz.” denildi.