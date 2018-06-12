taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
96.564
USD
4,5315
EURO
5,3445
ALTIN
189,17
PETR
76,7300

Aydın'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Dün akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış nedeniyle, yolun çökmesi sonucu suya gömülen bir araçta mahsur kalan 1'i çocuk 3 kişi, çevredekiler ve zabıta ekipleri tarafından kurtarıldı.

DHA | 12.06.2018 - 11:06..
  1. Haberler
  2. İç Haber

Nazilli'de dün akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağmur hayatı felç ederken, evleri ve işyerlerini su bastı.

Aydın'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

ARAÇ SULAR ALTINDA KALDI

Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Caddesi'ndeki alt geçitten geçmek isteyen Hasan Göksu idaresindeki 09 M 7104 plakalı yolcu minibüsü, yolun çökmesi sonucu sulara gömüldü. Minibüsteki 1'i çocuk toplam 3 kişiyi çevredeki vatandaşlar ve zabıta ekipleri kurtardı.

Aydın'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Ayrıca, sağanak yağış ve şiddetli rüzgar nedeniyle Nazilli-Ödemiş Karayolu da bir ağacın devrilmesi sonucu çift yönlü trafiğe kapatıldı.

Duruma tepki gösteren vatandaşlar, her yağan sağanak yağışlar sonrasında aynı manzaraların meydana geldiğini, ASKİ ekiplerinin bu duruma köklü bir çözüm bulmaları gerektiğini söyledi.

Aydın'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Aydın'daki sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

Trump ile Kim Jong-Un'un tarihi buluşması

125
Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

Fatih Portakal'a göre Kemal Kılıçdaroğlu cesur değil

85
CHP'li vekilin Erdoğan hayali

CHP'li vekilin Erdoğan hayali

123
Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

Erdoğan: CHP kıraathaneden kumarhane anlıyor

287
İYİ Parti'de toplu istifalar

İYİ Parti'de toplu istifalar

108
Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

Canan Kaftancıoğlu iftar sofrasında

201
Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

Sabuncubeli Tüneli'nden ilk geçiş

70
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM

Notice: Undefined variable: zanasayfa in /data/webroot/o/DEFAULT/html/esh/depo/kolon_footer.php on line 94