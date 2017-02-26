Ayı saldırısına uğradı, yardımına çoban köpekleri yetişti

Kocaeli Karamürsel Akçat Köyü, kuru boğaz mevkiinde hayvanlarını otlatan Ahmet B., yanında bulunan çoban köpeklerinin çok aşırı olarak havladığını duyunca havladıkları yere doğru baktı.

AYI SALDIRDI

Bu sırada üzerine doğru bir ayının gelmekte olduğunu fark eden Ahmet B., hemen bulunduğu yerden bir ağaca tırmandı. Ağacın tepesine çıkmayan çalışan Ahmet B. ayının kendisini aşağı çekmeye çalışırken sol ayağını ısırdığını ve kaval kemiğine pençe attığını belirtti.

ÇOBAN KÖPEKLERİ KURTARDI

Yanında bulunan köpeklerin ayıya saldırması üzerine canını kurtaran Ahmet B., 112 Acil servis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra yaralıyı Karamürsel Devlet Hastanesine götürdüler. Ahmet B.’nin hayati tehlikesinin olmadığı bildirildi.