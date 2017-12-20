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Aylardır mahsur olan keçiler kurtarıldı

Antalya Manavgat'ta 4 aydır dağda mahsur kalan 2 keçi kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

DHA | 20.12.2017 - 16:56..
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keçi

Antalya Manavgat'a bağlı Beşkonak Mahallesi'nde hayvancılık yapan Hasan Ekinci, Kurban Bayramı öncesinde hayvanlarını dağda otlatırken, 2 keçisi mahsur kaldı.

JANDARMADAN YARDIM İSTEDİ

Kendi imkânlarıyla hayvanlarını kurtaramayan, bir süre de kendiliğinden inmelerini bekleyen Ekinci, jandarmadan yardım istedi.

Beşkonak Jandarma Karakolu ekipleri, İnsani Yardım Arama Kurtarma (İYAK) Serik gönüllüleriyle birlikte hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Beşkonak'a bağlı Boynuzlubük Kanyonu mevkiinde yapılan arama çalışmaları sonucu bulunan keçiler, sahibi Hasan Ekinci'ye teslim edildi.

Aylardır mahsur olan keçiler kurtarıldı

KEÇİLERİN SAHİBİ TEŞEKKÜR ETTİ

İYAK Temsilcisi Ali Uygur, "Dağda mahsur kalan keçileri operasyonla kurtarıp sahibine teslim ettik" dedi. Keçilerin sahibi Hasan Ekinci de hayvanlarına kavuşmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek, yardım eden ekiplere teşekkür etti.

Aylardır mahsur olan keçiler kurtarıldı

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