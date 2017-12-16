Aylin Nazlıaka CHP'ye dönmek istiyor

CHP'de yaşanan "Atatürk portresini kim indirdi" krizinden sonra partiden ihraç edilen Ankara Milletvekili Aylin Nazlıaka, Karabük'te bazı temaslarda bulundu.

Burada gazetecilere açıklamalarda bulunan Nazlıaka, içerisinde bulunduğu süreci "talihsiz" olarak nitelendirdi.

"PARTİMDEN KOPMADIM"

Aylin Nazlıaka, "Hiçbir zaman partimden kopmadım. Bu talihsiz süreç yakında sonlanacaktır" diye konuştu.

TEK HEDEF CHP'YE DÖNMEK

Genel başkan adayı olacağı iddiaları üzerine gelen bir soruya yanıt veren Nazlıaka, "Tek bir hedef partimizde olmak" dedi.