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AYM'den OHAL başvurularına ret

Anayasa Mahkemesi, OHAL KHK'ları ile mağdur olunduğu iddiasıyla yapılan 3 ayrı başvuruyu "kabul edilemez" buldu

25.07.2017 - 18:29
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KHK ile ihraç edilen öğretmen, yurt dışında burslu okurken ilişiği kesilen öğrenci ile çalıştığı dershanenin kapatılması nedeniyle işsiz kaldığını belirten kişi, Anayasa Mahkemesine bireysel başvuruda bulundu.

AYM BAŞVURULARI KABUL ETMEDİ

Yüksek Mahkeme, başvuruların kabul edilemez olduğuna hükmetti. Anayasa Mahkemesinin, KHK'lara ilişkin diğer başvurulara da yol gösterecek kararlarında, OHAL Komisyonunun kurulmasıyla bireysel başvurunun bu konuda ikincil hukuk yolu haline geldiği bildirildi.

AYM'den OHAL başvurularına ret

AYM: OHAL KOMİSYONUNA BAŞVURUN

Kararlarda, sonradan da oluşturulsa birincil yol eğer etkiliyse bu yolun kullanılması gerektiğine vurgu yapıldı ve bu kapsamda bireysel başvurunun ikincil bir hukuk yolu olduğu belirtilerek, OHAL Komisyonuna başvuru yapılması gerektiği belirtildi.

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