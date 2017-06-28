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AYM'den Semih Özakça ve Nuriye Gülman kararı

Anayasa Mahkemesi, Nuriye Gülmen ve Semih Özakça’nın tutukluluğuna yapılan itirazı reddetti.

28.06.2017 - 18:36
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AYM'den Semih Özakça ve Nuriye Gülman kararı

Semih Özakça ve Nuriye Gülman, açlık grevi nedeniyle sağlık sorunları yaşadıklarını belirterek, Anayasa Mahkemesi'ne tutukluluğun kaldırılması ve tahliyelerine karar verilmesi talebiyle başvurmuştu.

CEZAEVİNDE TUTULMALARI TEHLİKE OLUŞTURMUYOR

Kararda, başvurucuların sağlık durumlarına ilişkin şikâyetlerinin dikkate alınarak sağlık kuruluşlarına sevklerinin sağlandığı, ayrıca cezaevi bünyesinde bir Devlet Hastanesi'nin bulunduğu, dolayısıyla sağlık hizmetleri sağlanan başvurucuların cezaevinde tutulmalarının; yaşamlarına, maddi veya manevi bütünlüklerine yönelik bir tehlike oluşturduğuna dair derhal tedbir kararı verilmesini gerektirir bir durum bulunmadığı sonucuna ulaşıldığı belirtildi.

AYM'den Semih Özakça ve Nuriye Gülman kararı

GEREKLİ ÖNLEMLERİ CEZAEVİ ALACAK

Ancak Yüksek Mahkeme, başvurucuların sağlık durumlarına uygun ve fiziksel hâlleriyle uyumlu koşullarda tutulmaları için gerekli önlemlerin cezaevi tarafından alınmasına da karar verdi. Kararda ayrıca her iki ismin de yeni gelişmeler olması hâlinde tedbir hususunun re'sen yeniden değerlendirilebileceği vurgulandı. Kararın bir örneği Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü'ne, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na ve ilgili cezaevine gönderildi.

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