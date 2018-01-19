1 Aynı gün içinde 3 otobüs kazası: 6 ölü, 83 yaralı Ülkenin iç ve doğu kesimlerinde etkili olan kar yağışı kazalara neden oluyor. Sivas, Muş ve Konya'da 3 yolcu otobüsü devrildi. Toplamda 6 kişi hayatını kaybederken 83 kişi de yaralandı.

2 Dünya borsalarının değeri 80 trilyon doları aştı Dünya borsalarının değeri, 2017'de bir önceki yıla kıyasla yüzde 15,5 artarak 80 trilyon 838 milyar dolar oldu.

3 Ertuğrul Sağlam'a İran'da coşkulu karşılama İran'ın önde gelen futbol takımlarından Traktör Sazi ile sözleşme imzalamak için şehre giden Ertuğrul Sağlam, Uluslararası Tebriz Havalimanı'nda coşkuyla karşılandı.

4 Başbakan Suriyelilere yardım eleştirisine yanıt verdi Başbakan Binali Yıldırım, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndaki araç teslim töreninde konuştu.

5 'Afrin operasyonu yapılacak' Milli Savunma Bakanı Canikli, operasyonun yapılacağını belirterek "Tüm terör hatları ortadan kaldırılacak." diye konuştu.

6 Gaziantep'deki Zeugma Mozaik Müzesi'ne ziyaretçi akını Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü'ne sahip, alanında dünyanın en büyüğü olan Zeugma Mozaik Müzesi'ni ziyaret eden turist sayısı, bir önceki yıla göre yüzde 55 artarak 168 bin 740'a ulaştı.