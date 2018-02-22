Aynı botta 6 farklı ülkeden göçmen yakalandı

Kartondan yapılmış bir evin sağlam olmadığını düşünürüz fakat bu ev çok daha bir biçimde yapılmış...

Dünyanın en pahalı araçlarından biri olan Rolls-Royce Phantom, Türkiye'ye geldi.

Gün içerisinde özellikle de midenizde ve omzunuzda şiddetli ağrılar hissediyorsanız dikkat zira şikayetleriniz safra kesesi ile ilişkili olabilir.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bayern Münih'e yenildik ama ligin favorisiyiz ve Fenerbahçe'yi yeneceğiz" dedi.

1 Mim Kemal Öke: FETÖ bana ambargo uyguladı 28 Şubat'ın karşısında durduğu için FETÖ tarafından kendisine ambargo uygulandığını söyleyen Prof. Dr. Mim Kemal Öke, "17-25 Aralık sonrası ne mal oldukları ortaya çıktı" dedi.

2 Volkan Konak: Olayın bizimle alakası yok Volkan Konak'ın sahne aldığı bara silahla girmeye çalışan kişi, özel güvenlik görevlileri tarafından ayağından vurularak etkisiz hale getirildi.

3 Ahmedinejad özgür seçim ortamı istedi İran'ın eski Cumhurbaşkanı, ülkenin lideri Hamaney'e yazdığı mektupta seçimlerin "özgürce" yapılabilmesine yönelik taleplerini iletti.

4 Türk genci yine Apple'ın açığını buldu Daha önce Apple'ın bazı uygulamalarında güvenlik açığı tespit eden 16 yaşındaki Yiğit Can Yılmaz, 'Safari' uygulamasında da açık buldu.

5 Trump'ın eşinin annesine ve babasına Green Card çıktı Her seferinde Green Card'a karşı olduğunu dile getiren ve göçmenlere hakaret eden ABD Bakanı Trump'ın eşi Melania'nın annesi ve babasına Green Card çıktı.

6 Rihanna annesine teşekkür etti Dünyaca ünlü şarkıcı Rihanna'dan, annesine duygusal teşekkür...