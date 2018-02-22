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Aynı botta 6 farklı ülkeden göçmen yakalandı

İzmir açıklarında, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 50 yabancı uyruklu göçmen yakalanarak, İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

AA | 22.02.2018 - 10:48..
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Urla'dan Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 6 ayrı ülkeden 50 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Demircili Koy önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

Aynı botta 6 farklı ülkeden göçmen yakalandı


1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Durdurulan lastik şişme bot içerisinde 26'sı Suriye, 12'si Angola, 5'i Togo, 4'ü Somali, ikisi Kamerun, biri Irak uyruklu olmak üzere 50 yabancı uyruklu yakalandı.

Organizatör olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.

Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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