Aynı botta 6 farklı ülkeden göçmen yakalandı

Urla'dan Yunanistan'a yasa dışı yollarla kaçmak isteyen 6 ayrı ülkeden 50 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Demircili Koy önlerinde bir grup düzensiz göçmenin denize açıldığı ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Durdurulan lastik şişme bot içerisinde 26'sı Suriye, 12'si Angola, 5'i Togo, 4'ü Somali, ikisi Kamerun, biri Irak uyruklu olmak üzere 50 yabancı uyruklu yakalandı.
Organizatör olduğu iddiasıyla Suriye uyruklu bir kişi de gözaltına alındı.
Göçmenler, işlemlerinin ardından İzmir İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.