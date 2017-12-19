Aynı günde iki kez hırsızlık yaparken yakalandı

Manisa'nın Yunusemre ilçesinde bir motosiklet çalındığı ihbarını değerlendiren Yunusemre İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
İFADESİ ALINDIKTAN SONRA SERBEST KALDI
İncelemelerde motosikleti Ş.G'nin çaldığını belirleyen ekipler, düzenlediği operasyonla zanlıyı yakaladı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından savcılığa çıkarılan Ş.G, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.
İKİNCİ KEZ SERBEST BIRAKILDI
Bir kaç saat sonra yol kenarında park halindeki bir otomobilden hırsızlık ihbarını alan jandarma ekipleri, çalışma başlattı. Çalışmada, otomobildeki hırsızlığı gerçekleştiren şüphelinin de Ş.G. olduğu tespit edildi. Ekipler, Ş.G'yi saklandığı evde gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen şüpheli, savcılıktaki ifadesinin ardından serbest bırakıldı.