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Ayrılık Merve Özbey'e yaradı

Sevgilisi Murat Binici’nin ihaneti üzerine 2.5 yıllık ilişkisine son veren şarkıcı Merve Özbey, sahnede çılgınca dans etti

Haber Merkezi | 27.11.2017 - 07:45..
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'Vurur yüze ifadesi, bulur seni bi tanesi' şarkısıyla meşhur olan Merve Özbey 2.5 yıldır Murat Binici ile aşk yaşıyordu. Her fırsatta evleneceklerini söylüyorlardı.

Ayrılık Merve Özbey'e yaradı

Ne var ki geçen günlerde ilişki bitti. Neden olarak; Murat Binici'nin, kalbini oyuncu Burcu Binici'ye kaptırması gösterildi. Tesadüf eseri Murat Binici ile aynı soyadını taşıyan Burcu Binici iddiaları yalanladı ve ''Sadece arkadaşız'' dedi.

İki buçuk yıllık ilişkisi ihanetle sonuçlanan Merve Özbey, ayrılığın ardından ilk kez konuşmuş ve "İlişkimiz evliliği hak etmişti" demişti.

Ayrılık Merve Özbey'e yaradı

"OH BE DÜNYA VARMIŞ"

Karaköy'deki bir mekanda konser veren Merve Özbey seksi elbisesi ve dansıyla dikkat çekti. Muhabirlerin ''Ayrılığın ardından nasılsınız?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''Gördüğünüz gibi bundan daha iyi olamam. Oh be dünya varmış! Sefam olsun.''

NİŞANLISINDAN AYRILMADAN ÖNCE MERVE

Ayrılık Merve Özbey'e yaradı

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