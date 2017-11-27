Ayrılık Merve Özbey'e yaradı

'Vurur yüze ifadesi, bulur seni bi tanesi' şarkısıyla meşhur olan Merve Özbey 2.5 yıldır Murat Binici ile aşk yaşıyordu. Her fırsatta evleneceklerini söylüyorlardı.

Ne var ki geçen günlerde ilişki bitti. Neden olarak; Murat Binici'nin, kalbini oyuncu Burcu Binici'ye kaptırması gösterildi. Tesadüf eseri Murat Binici ile aynı soyadını taşıyan Burcu Binici iddiaları yalanladı ve ''Sadece arkadaşız'' dedi.

İki buçuk yıllık ilişkisi ihanetle sonuçlanan Merve Özbey, ayrılığın ardından ilk kez konuşmuş ve "İlişkimiz evliliği hak etmişti" demişti.

"OH BE DÜNYA VARMIŞ"

Karaköy'deki bir mekanda konser veren Merve Özbey seksi elbisesi ve dansıyla dikkat çekti. Muhabirlerin ''Ayrılığın ardından nasılsınız?'' sorusuna şu cevabı verdi: ''Gördüğünüz gibi bundan daha iyi olamam. Oh be dünya varmış! Sefam olsun.''

NİŞANLISINDAN AYRILMADAN ÖNCE MERVE